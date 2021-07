VisionDistrib : Monica e Giovanni stanno tornando. Insieme agli ex ingombranti, le gemelle cleptomani, i figli ormai grandi, una sp… - La_LoreDalai : RT @Agenzia_Ansa: Cinema, morto a 91 anni Richard Donner, regista di 'Superman' e 'I Goonies'. Suoi anche 'Ladyhawke' e la serie 'Arma Leta… - Agenzia_Ansa : Cinema, morto a 91 anni Richard Donner, regista di 'Superman' e 'I Goonies'. Suoi anche 'Ladyhawke' e la serie 'Arm… - fisco24_info : Cinema: morto a 91 anni Richard Donner, regista di 'Superman' e 'I Goonies': Suoi anche 'Ladyhawke' e la serie 'Arm… - TV7Benevento : **Cinema: è morto Richard Donner, regista di 'Superman' e di 'Arma letale'** (2)... -

Ultime Notizie dalla rete : **Cinema morto

E'a 91 anni il regista e produttore americano Richard Donner, autore di tanti capolavori come il primo 'Superman' (1978) e 'I Goonies' (1985). Tra i grandi titoli di Donner si ricordano anche 'Il ...Richard Doner è stato tra i registi che ha segnato in modo indelebile nel panorama di Hollywood. Richard Donner il leggendario regista di Hollywood Il regista Richard Donner èall'età di 91 anni, la notizia è stata data dalla moglie e produttrice Lauren Shuler Donner . Questa è una notizia incredibilmente triste, poiché Donner ha ispirato molti attraverso la sua ...Il regista e produttore televisivo statunitense Richard Donner, entrato nella storia del cinema per aver diretto il primo “Superman” con Christopher Reeve, “I Goonies” e i quattro film della saga di ...Purtroppo è morto Richard Donner: ecco 5 curiosità che non sapevi sul famosissimo regista di successo. Mancherà a tutti.