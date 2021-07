Trovata morta la 12enne scomparsa a Vieste: si era tuffata con il mare grosso per raggiungere il faro (Di lunedì 5 luglio 2021) È stato trovato senza vita il corpo della ragazza di 12 anni scomparsa stamani nel mare di Vieste, sul Gargano. Il ritrovamento è avvenuto in località San Francesco, come precisato dal sindaco del comune foggiano Giuseppe Nobile. Le ricerche hanno impegnato i soccorritori per tutta la giornata, coinvolgendo reparti della Guardia Costiera e dei carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, la ragazza si sarebbe tuffata insieme ai due cugini di 8 e 10 anni nel mare per raggiungere il faro in località Marina Piccola, rimanendo in difficoltà a causa del ... Leggi su open.online (Di lunedì 5 luglio 2021) È stato trovato senza vita il corpo della ragazza di 12 annistamani neldi, sul Gargano. Il ritrovamento è avvenuto in località San Francesco, come precisato dal sindaco del comune foggiano Giuseppe Nobile. Le ricerche hanno impegnato i soccorritori per tutta la giornata, coinvolgendo reparti della Guardia Costiera e dei carabinieri. Stando alle prime ricostruzioni, infatti, la ragazza si sarebbeinsieme ai due cugini di 8 e 10 anni nelperilin località Marina Piccola, rimanendo in difficoltà a causa del ...

