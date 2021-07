Trans pentita fa causa alla clinica: “Ero troppo piccola per decidere” (Di lunedì 5 luglio 2021) Trans pentita fa causa a una clinica: “Ero troppo giovane per decidere” “Ero troppo giovane per decidere, non dovevano assecondarmi”: con questa motivazione Keira Bell, Trans pentita, ha deciso di intentare una causa contro la clinica inglese nella quale ha intrapreso il percorso che poi l’ha portata al cambio di sesso. Keira, nata biologicamente di sesso femminile, sin da bambina si è sempre sentita uomo e a 16 anni ha deciso di cambiare sesso. La clinica a cui si è ... Leggi su tpi (Di lunedì 5 luglio 2021)faa una: “Erogiovane per” “Erogiovane per, non dovevano assecondarmi”: con questa motivazione Keira Bell,, ha deciso di intentare unacontro lainglese nella quale ha intrapreso il percorso che poi l’ha portata al cambio di sesso. Keira, nata biologicamente di sesso femminile, sin da bambina si è sempre sentita uomo e a 16 anni ha deciso di cambiare sesso. Laa cui si è ...

