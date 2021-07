The Legend of Zelda: Breath of the Wild ha un glitch che consente di ottenere quasi subito la Master Sword (Di lunedì 5 luglio 2021) The Legend of Zelda Breath of The Wild potrebbe essere considerato uno tra i più grandi giochi open-world di tutti i tempi. Il suo vasto paesaggio è pieno di segreti da esplorare e nemici da combattere. ottenere la leggendaria Master Sword è una delle missioni che verranno date ai giocatori durante il gioco. Tuttavia, per ottenere questa spada, i giocatori dovranno avere almeno 13 cuori: un particolare glitch consente ai fan di prendere la spada con solo tre cuori, quelli che si hanno proprio all'inizio della ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 5 luglio 2021) Theofof Thepotrebbe essere considerato uno tra i più grandi giochi open-world di tutti i tempi. Il suo vasto paesaggio è pieno di segreti da esplorare e nemici da combattere.la leggendariaè una delle missioni che verranno date ai giocatori durante il gioco. Tuttavia, perquesta spada, i giocatori dovranno avere almeno 13 cuori: un particolareai fan di prendere la spada con solo tre cuori, quelli che si hanno proprio all'inizio della ...

Advertising

Eurogamer_it : Un glitch in #TheLegendOfZeldaBreathOfTheWild consente di ottenere quasi subito la Master Sword. - BBQlads : Legend x Legend ! So envious mate - looks like a great night! Cheers bud! ?? ?? ?? ?? @thebutcher_lacarnefasangue THE B… - AndrewPattone : The legend of Zelda ci insegna che il threesome dona potere. - Mcaldarini : I giocatori potranno presto assistere alle origini della Spada Suprema quando The Legend of Zelda: Skyward Sword HD… -