Temptation Island sotto accusa: Giorgia Soleri dice la sua sul programma (Di lunedì 5 luglio 2021) È iniziata la nuova edizione di Temptation Island e, dopo la prima puntata, Giorgia Soleri lo ha criticato duramente. L’influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin ha accusato il reality di essere “tossico”. Ecco le sue parole. È bastata una sola puntata della nuova edizione di “Temptation Island” per mandare Giorgia Soleri su tutte le furie. La 25enne, che giorno dopo giorno sui social sta raggiungendo sempre più followers, ha scritto parole di fuoco sul programma di Canale 5. ... Leggi su formatonews (Di lunedì 5 luglio 2021) È iniziata la nuova edizione die, dopo la prima puntata,lo ha criticato duramente. L’influencer e fidanzata di Damiano dei Maneskin hato il reality di essere “tossico”. Ecco le sue parole. È bastata una sola puntata della nuova edizione di “” per mandaresu tutte le furie. La 25enne, che giorno dopo giorno sui social sta raggiungendo sempre più followers, ha scritto parole di fuoco suldi Canale 5. ...

Advertising

SimonaSodano3 : RT @imsoooogolden_: per sperimentare serviva temptation island. WOW. Tommaso fatti curare #TemptationIsland - DaveSpim : @Gabry_Pro Considerando che in questo momento in TV c è un programma come Temptation Island... - onvlysofi : RT @ilaria_kiki: NO RAGA MA QUESTE SONO LE CORNA PIÙ GRANDI DI TUTTE LE EDIZIONI DI TEMPTATION ISLAND #TemptationIsland - _prxcious_ : RT @VavvaOned: Valentina che porta il peso di essere la concorrente più cornificata nella storia di Temptation Island #TemptationIsland htt… - HYUN00s : quando stai per baciarlo ma scopri che è stato a temptation island #TemptationIsland -