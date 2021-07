Raffaella Carrà è morta: la cantante si spegne a 78 anni (Di lunedì 5 luglio 2021) morta Raffaella Carrà È di pochi minuti fa la notizia che sta sconvolgendo il web intero: Raffaella Carrà, signora della televisione, dello spettacolo e della musica italiana, è morta questo pomeriggio all’età di 78 anni. Per anni la showgirl è stata una dei volti più amati e seguiti, e l’annuncio della sua scomparsa sta lasciando L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 5 luglio 2021)È di pochi minuti fa la notizia che sta sconvolgendo il web intero:, signora della televisione, dello spettacolo e della musica italiana, èquesto pomeriggio all’età di 78. Perla showgirl è stata una dei volti più amati e seguiti, e l’annuncio della sua scomparsa sta lasciando L'articolo proviene da Novella 2000.

francescacheeks : Raffaella Carrà è e sarà sempre una stella che brilla di luce propria, una donna piena di energia, talento ed autoi… - chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - repubblica : ?? Morta a 78 anni Raffaella Carra' - gesubambin : RT @Ceciliacantara: no, raffaella carrà no!?????? che presammale, riposa in pace angelo ?????? - Hotxico : RT @Corriere: È morta Raffaella Carrà -