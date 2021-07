“Marito e moglie”. Festa grande a Uomini e Donne: la coppia nata in studio ha detto sì (Di lunedì 5 luglio 2021) Uomini e Donne brinda a una nuova coppia. nata quattro anni fa negli studi di Maria De Filippi, nella giornata di ieri 4 luglio ha sigillato il suo amore con il matrimonio. Una nuova storia finita bene che cancella ogni dubbio sulla trasmissione di Maria De Filippi, accusata di essere pilotata. A raccontare il loro amore erano stati loro, pochi mesi fa, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine del programma. “Siamo entusiasti come il primo giorno. Ci mandiamo spesso messaggi molto teneri quando siamo al lavoro e lui, a volte, mi prepara la colazione con il tovagliolo ritagliato a forma di cuore ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 5 luglio 2021)brinda a una nuovaquattro anni fa negli studi di Maria De Filippi, nella giordi ieri 4 luglio ha sigillato il suo amore con il matrimonio. Una nuova storia finita bene che cancella ogni dubbio sulla trasmissione di Maria De Filippi, accusata di essere pilotata. A raccontare il loro amore erano stati loro, pochi mesi fa, nel corso di un’intervista rilasciata al magazine del programma. “Siamo entusiasti come il primo giorno. Ci mandiamo spesso messaggi molto teneri quando siamo al lavoro e lui, a volte, mi prepara la colazione con il tovagliolo ritagliato a forma di cuore ...

Advertising

marcotravaglio : Un classico dei B-movie scollacciati anni 80 è la scena del marito ipnotizzato dalla partita di calcio in tv mentre… - ReTwitStorm_ita : “#Marito e #Moglie”. #Festa #Grande a #Uomini e #Donne: la #Coppia nata in studio ha detto sì… - OSpeleologo : @gitanaktsm @dakoia75 Per tante persone a volte portare le corna rende è parecchio, così fanno finta di non accorge… - Sunny77 : @negghyy @AurelianoStingi @RFanciola Se tra i 'pochissimi morti' ci fosse tuo figlio, madre, sorella, padre, moglie… - Cami71Michele : @marysorriso79 Ora mi devo sbilanciare. So che sei mamma e moglie. Quindi non mi son permesso mai...di oltrepassare… -