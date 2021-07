Kate Middleton in isolamento annulla gli impegni che aveva con William (Di lunedì 5 luglio 2021) Cosa sta succedendo a Londra, perché Kate Middleton è in isolamento per dieci giorni? Nonostante l’estate faccia sentire tutti più liberi e fuori pericolo c’è sempre la necessità di fare attenzione al Covid, di proteggersi e proteggere gli altri per limitare i contagi, il pericolo di fare un passo indietro. Kate Middleton è in isolamento per dieci giorni dopo essere stata a contatto con una persona risultato positiva al coronavirus. Ovviamente entrambi erano ignari del contagio e la precauzione adottata si è resa ovviamente necessaria. Al momento la duchessa di Cambridge sembra non avere ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 5 luglio 2021) Cosa sta succedendo a Londra, perchéè inper dieci giorni? Nonostante l’estate faccia sentire tutti più liberi e fuori pericolo c’è sempre la necessità di fare attenzione al Covid, di proteggersi e proteggere gli altri per limitare i contagi, il pericolo di fare un passo indietro.è inper dieci giorni dopo essere stata a contatto con una persona risultato positiva al coronavirus. Ovviamente entrambi erano ignari del contagio e la precauzione adottata si è resa ovviamente necessaria. Al momento la duchessa di Cambridge sembra non avere ...

