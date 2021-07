Il piano di Mattarella per l' Europa

(Di lunedì 5 luglio 2021) E’ alla Sorbona che il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, pronunciò nel settembre 2017 il celebre “discorso per un’unita, sovrana e democratica”, il suo manifesto europeista. Ed è lì, nella più antica università di Francia, che il capo dello stato italiano, Sergio, ha preso ieri la parola per consolidare l’asse Roma-Parigi all’insegna dell’europeismo, asse che verrà suggellato nei prossimi mesi da un trattato bilaterale di cooperazione rafforzata, il Trattato del Quirinale. “Sono passati dodici anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona. E il mondo e l’sono, da allora, radicalmente ...

Un'ulteriore evoluzione della nostra Unione appare oggi ineludibile', ha dichiarato, sottolineando che ' Francia e Italia devono essere fra i protagonisti di questa trasformazione '.