Gran Bretagna, fine restrizioni Covid dal 19 luglio. L'annuncio di Johnson (Di lunedì 5 luglio 2021) La Gran Bretagna si prepara a ritornare alla normilità. Il premier Boris Johnson ha confermato lo stop a quasi tutte le restrizioni imposte dall'emergenza sanitaria per il Covid - 19 a partire dal ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) Lasi prepara a ritornare alla normilità. Il premier Borisha confermato lo stop a quasi tutte leimposte dall'emergenza sanitaria per il- 19 a partire dal ...

