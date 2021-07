Funivia del Faito, incubo Mottarone: cabina bloccata, paura tra i passeggeri (Di lunedì 5 luglio 2021) A causa di un blackout venti passeggeri della Funivia del Faito sono rimasti bloccati per un’ora nella cabina sospesa nel vuoto: grazie ai sistemi di sicurezza sono poi riusciti a tornare alla stazione sani e salvi. Credit: PixabayMomenti di panico sulla Funivia del Faito, in Campania, dove nel pomeriggio di ieri, domenica 4 luglio, una cabina con a bordo 20 passeggeri è rimasta bloccata a 250 metri dalla stazione Circum di Castellammare di Stabia. Tra le persone rimaste sospese nel vuoto immediatamente si è diffuso il panico visto il ... Leggi su ck12 (Di lunedì 5 luglio 2021) A causa di un blackout ventidelladelsono rimasti bloccati per un’ora nellasospesa nel vuoto: grazie ai sistemi di sicurezza sono poi riusciti a tornare alla stazione sani e salvi. Credit: PixabayMomenti di panico sulladel, in Campania, dove nel pomeriggio di ieri, domenica 4 luglio, unacon a bordo 20è rimastaa 250 metri dalla stazione Circum di Castellammare di Stabia. Tra le persone rimaste sospese nel vuoto immediatamente si è diffuso il panico visto il ...

