Fisco, ecco perché agli italiani non piace parlarne (Di lunedì 5 luglio 2021) di Francesco Komauli Tu, con buone probabilità, fai parte di quelle due o tre persone su mille che, leggendo il titolo, ha aperto questo post. Il tema del Fisco in Italia è un campo minato da cui conviene tenersi a debita distanza. Risulta pericoloso affrontarlo anche per i comunicatori più esperti, le cui proposte cadono inesorabilmente nel vuoto. Basti pensare alla petizione de ilfattoquotidiano.it, che chiede una misura una tantum da far scattare sui grandissimi patrimoni per sostenere il costo dei danni economici della pandemia: nonostante venisse ampiamente pubblicizzata, ha raccolto a mio parere un appoggio a dir poco tiepido. Non meglio si è conclusa la proposta in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 5 luglio 2021) di Francesco Komauli Tu, con buone probabilità, fai parte di quelle due o tre persone su mille che, leggendo il titolo, ha aperto questo post. Il tema delin Italia è un campo minato da cui conviene tenersi a debita distanza. Risulta pericoloso affrontarlo anche per i comunicatori più esperti, le cui proposte cadono inesorabilmente nel vuoto. Basti pensare alla petizione de ilfattoquotidiano.it, che chiede una misura una tantum da far scattare sui grandissimi patrimoni per sostenere il costo dei danni economici della pandemia: nonostante venisse ampiamente pubblicizzata, ha raccolto a mio parere un appoggio a dir poco tiepido. Non meglio si è conclusa la proposta in ...

Advertising

TuttoQuaNews : RT @antonellatorto9: Cambia tutto! Ecco qual è il movimento sul conto corrente che cerca il Fisco per far scattare l'accertamento. Leggi l'… - fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Il tema del #fisco in Italia è un campo minato da cui conviene tenersi a debita distanza' [LEGGI] - ilfattoblog : 'Il tema del #fisco in Italia è un campo minato da cui conviene tenersi a debita distanza' [LEGGI] - CampiGiovanna1 : RT @f_burla: Un incasso totale per il fisco pari a circa 200 milioni, a fronte di una spesa di 4,7 miliardi. Ecco quanto ci è costato il ca… - Max_Tacconi : RT @f_burla: Un incasso totale per il fisco pari a circa 200 milioni, a fronte di una spesa di 4,7 miliardi. Ecco quanto ci è costato il ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Fisco ecco Assegno nucleo familiare, tutti gli aumenti fino al 31 dicembre: requisiti e come fare domanda Assegno nucleo familiare, come fare domanda Ecco le modalità di presentazione della domanda per tutti i lavoratori che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare: lavoratori dipendenti del ...

Riforma fiscale, ignorate le vittime di racket. Altro che giustizia sociale Leggi Anche Anche sul fisco ad esultare sono la Lega e Forza Italia. Nel documento finale delle ... Ecco, tra coloro che scommettono sulla democrazia emancipante, capace di tutelare i deboli dai forti , ...

Fisco, ecco perché agli italiani non piace parlarne Il Fatto Quotidiano Fisco, ecco perché agli italiani non piace parlarne di Francesco Komauli . Tu, con buone probabilità, fai parte di quelle due o tre persone su mille che, leggendo il titolo, ha aperto questo post. Il tema del fisco in Italia è un ...

Riforma Pensioni 2021: ecco la bomba Fornero in arrivo! Sulle pensioni spunta la bomba Fornero o, meglio, torna con l'odiato scalone di 5 anni. Ecco le novità sulla bomba Fornero.

Assegno nucleo familiare, come fare domandale modalità di presentazione della domanda per tutti i lavoratori che hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare: lavoratori dipendenti del ...Leggi Anche Anche sulad esultare sono la Lega e Forza Italia. Nel documento finale delle ..., tra coloro che scommettono sulla democrazia emancipante, capace di tutelare i deboli dai forti , ...di Francesco Komauli . Tu, con buone probabilità, fai parte di quelle due o tre persone su mille che, leggendo il titolo, ha aperto questo post. Il tema del fisco in Italia è un ...Sulle pensioni spunta la bomba Fornero o, meglio, torna con l'odiato scalone di 5 anni. Ecco le novità sulla bomba Fornero.