De Nicola | Intervento Mertens? Situazione simile a quella di Chiriches

Durante la trasmissione radiofonica Radio Gol, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto l'ex medico sociale della SSC Napoli, Alfonso De Nicola che ha parlato dell'operazione di Dries Mertens. Ecco quanto evidenziato dalla nostra redazione: "Intervento Mertens? Suppongo che la scelta dell'Intervento è stata giusta per un'instabilità della spalla. Il problema è simile a quello di Chiriches". "Non credo sia una ricaduta ma una decisione giusta per risolvere un problema che si ripresentava".

