Advertising

FirenzePost : Coronavirus in Toscana: aumentano i morti, 8 oggi 5 luglio (età media 74 anni). E 41 contagi - MarianoFilippi : RT @regionetoscana: #covid19 #coronavirus Dati in #Toscana, #5luglio ?? 41 nuovi casi ?? 4.324 tamponi eseguiti ?? 100 ricoverati (+5 da ie… - qn_lanazione : Il #coronavirus in #Toscana, tutti i dati del #5luglio - rep_firenze : Toscana coronavirus, 41 nuovi contagi, raddoppia il tasso di positività [aggiornamento delle 13:17] - Toscanaoggi : #Coronavirus in #Toscana, 41 nuovi casi, età media 31 anni. Otto decessi -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Toscana

...6 anni) nella prima domenica di luglio l'evoluzione del Covid insecondo il report della ...in più rispetto al totale del giorno precedente che raggiunge i 244.525 positivi totali al,...Insono 244.525 i casi di positività al, 41 in più rispetto a ieri. I nuovi casi sono lo 0,02% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,04% e ...Situazione stabile in Toscana relativamente ai contagi da Coronavirus. I nuovi casi in Toscana sono 41, 6 dei quali in provincia di Lucca. Tasso di positività al 9%.E' di 41 nuovi casi (età media in calo a 31 anni, la metà ha meno di 20 anni) e di otto morti in un giorno (età media 74,6 anni) nella prima domenica di luglio l'evoluzione del Covid in Toscana second ...