Addio a Raffaella Carrà | come è morta | era malata?

(Di lunedì 5 luglio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Il mondo dello spettacolo perde: ecco chi era la donna che ha fatto la storia della televisione italiana. Triste notizia per il mondo dello spettacolo e della televisione. Si è infatti spenta all’età di 78 anni, una donna che, attraverso i suoi programmi, il suo stile, ha fatto la storia del

chetempochefa : Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 7… - JGonzaloC : RT @chetempochefa: Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 78 ann… - moniemme24 : RT @chetempochefa: Con tanta tristezza nel cuore annunciamo la scomparsa della grande Raffaella Carrà, che ci ha lasciato all’età di 78 ann… - LeoMilan80 : UNICA E IMMENSA Buon viaggio Raffaella ? Addio a una delle leggende della nostra Italia. - gio_81_gio : Addio a Raffaella Carrà, aveva 79 anni -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Raffaella

16.44Carrà E' mortaCarrà. Lo annuncia Sergio Iapino. "ci ha lasciati. E' andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo ..."Poi, lui, ci ha ripensato" e i due autori decidono di dare una possibilità aCarrà. Giancarlo Magalli, il passaggio alla conduzione e il ritorno a I Fatti Vostri prima dell'La prima ...È morta Raffaella Carrà. «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre».Giancarlo Magalli, storico autore e conduttore Rai, festeggia il 74esimo compleanno di una vita passata nel mondo dello spettacolo ...