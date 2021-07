4A Games al lavoro su di una nuova IP FPS

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 5 luglio 2021) Gli autori di Metro Exodus, gli ucraini 4A, sono attualmente alsu di unaIP, che stando ad un annuncio disarà un FPS Circa due anni fa siamo venuti a conoscenza del fatto che unaIP tripla A era in sviluppo presso lo studio 4A, già autore dell’eccellente saga di Metro, che ha avuto in Exodus la sua ultima incarnazione. La natura del nuovo gioco, però, era rimasta completamente avvolta nel mistero almeno fino a poco fa, quando tramite un annuncio direso pubblico dallo stesso team, siamo riusciti a saperne di più in merito ...