Una Vita, anticipazioni 5 – 10 luglio 2021: arrivano le domestiche Laura e Alodia (Di domenica 4 luglio 2021) Laura - Una Vita Nuovi arrivi ad Acacias 38. Nelle puntate di Una Vita in onda da domani, i telespettatori italiani avranno infatti modo di conoscere due nuove domestiche: Alodia Exposito (Abril Montilla) e Laura Alonso (Agnes Llobet). Se la prima, grazie al suo legame di parentela con Julio (Adrian Reyes), entrerà al servizio della famiglia Dominguez, la seconda si farà assumere da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e sembrerà provare un certo interesse per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Come se non bastasse, il commissario Mendez (David Garcia Intriago) avrà l’impressione di ... Leggi su davidemaggio (Di domenica 4 luglio 2021)- UnaNuovi arrivi ad Acacias 38. Nelle puntate di Unain onda da domani, i telespettatori italiani avranno infatti modo di conoscere due nuoveExposito (Abril Montilla) eAlonso (Agnes Llobet). Se la prima, grazie al suo legame di parentela con Julio (Adrian Reyes), entrerà al servizio della famiglia Dominguez, la seconda si farà assumere da Genoveva Salmeron (Clara Garrido) e sembrerà provare un certo interesse per Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo). Come se non bastasse, il commissario Mendez (David Garcia Intriago) avrà l’impressione di ...

Advertising

francescoseghez : Anche nel 2020 l'Italia si è confermato il paese europeo nel quale la vita lavorativa dura di meno. 31,2 anni ris… - marcodimaio : Ennesima strage nel #Mediterraneo: 43 #migranti sono annegati a largo della Tunisia dopo una naufragio. Sono già ce… - Radio3tweet : La scienziata più famosa del Novecento, due premi Nobel e una vita di primati che ha aperto la strada a tutte le sc… - ahmedalwad53 : RT @ColetteHaddad3: Ricordo bene il suo sguardo. Attraversa ancora la mia anima Come una scia di fuoco nella notte. Ricordo bene il suo sgu… - Lola75154155 : RT @tiziana_tynihal: Una canzone dice'D'amore non si muore e non mi so spiegare perchè muoio per te' Perchè l'amore è follia, è sentirsi il… -