Tour de France 2021 | Tadej Pogacar | “Tempo bruttissimo oggi Ho creduto che O’Connor potesse prendermi la maglia”

Tadej Pogacar quest'oggi ha asfaltato un altro po' la strada che porta alla vittoria del Tour de France 2021. Lo sloveno della UAE Team Emirates, dopo il capolavoro di ieri a Le Grand-Bornand, è stato protagonista anche nella tappa odierna con arrivo a Tignes, quando negli ultimi chilometri ha staccato nuovamente i suoi diretti rivali per la classifica generale. Uno scatto secco con cui si è preso il sesto posto nella nona frazione, a 6'02'' dal vincitore Ben O'Connor (AG2R Citroen); allo stesso modo ha però guadagnato altri 32 secondi su Richard Carapaz (Ineos-Grenadiers)

