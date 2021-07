Puglia, vaccini under 30: le somministrazioni in programma da domani all’11 luglio slitteranno a fine mese Comunicazione della Regione per la prossima settimana (Di domenica 4 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Alla luce dell’aggiornamento dei target assegnati e del nuovo piano di consegna delle dosi fino al 15.08.2021, che prevede un’integrazione, rispetto alle precedenti comunicazioni, di circa 50mila dosi di vaccini ad mRNA, l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro hanno aggiornato le indicazioni operative per l’attuazione del Piano Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19. Sulla scorta dell’analisi dei dati certificati dalle Direzioni Strategiche delle Asl è stato disposto lo spostamento delle prenotazioni delle prime dosi di ... Leggi su noinotizie (Di domenica 4 luglio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla: Alla luce dell’aggiornamento dei target assegnati e del nuovo piano di consegna delle dosi fino al 15.08.2021, che prevede un’integrazione, rispetto alle precedenti comunicazioni, di circa 50mila dosi diad mRNA, l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco e il direttore del Dipartimento Salute Vito Montanaro hanno aggiornato le indicazioni operative per l’attuazione del Piano Strategico Regionale Vaccinazione anti Covid-19. Sulla scorta dell’analisi dei dati certificati dalle Direzioni Strategiche delle Asl è stato disposto lo spostamento delle prenotazioni delle prime dosi di ...

GraziaAmelia : RT @rep_bari: Vaccini, in Puglia arrivano 50mila sieri in più: stop alle prime dosi solo per gli under 30 [aggiornamento delle 18:13] https… - Bisceglie24 : In arrivo 50mila vaccini in più in Puglia: prime dosi slittano solo per over 30 - zazoomblog : Vaccini: 50mila dosi in più Puglia rinvia solo under 30 - #Vaccini: #50mila #Puglia #rinvia - immediatonet : ?? Vaccini anticovid, in #Puglia sono in arrivo 50mila sieri in più. Stop alle prime dosi soltanto per gli under 30… - TraniLiveIt : Vaccini: 50mila dosi in più, Puglia rinvia solo under 30 -