PlayStation 5 e Series X testate sul tubo catodico: un balzo avanti della qualità dell'immagine? - articolo (Di domenica 4 luglio 2021) In passato, il Digital Foundry ha lodato la qualità dei CRT di fascia alta, la tecnologia dei display di ieri che può ancora fornire alcuni aspetti della qualità dell'immagine che nessuno schermo moderno riesce a raggiungere. Abbiamo parlato di contrasto, precisione, risoluzione in movimento e tanto altro. Adesso, a due anni dall'acquisto di un Sony GDM-FW900 (probabilmente il miglior CRT sul mercato), abbiamo testato questo monitor sulla nuova generazione di console, PS5 e Xbox Series X. Ma come sarà mai possibile collegare un dispositivo HDMI a un monitor vecchio di 18 ... Leggi su eurogamer (Di domenica 4 luglio 2021) In passato, il Digital Foundry ha lodato ladei CRT di fascia alta, la tecnologia dei display di ieri che può ancora fornire alcuni aspettiche nessuno schermo moderno riesce a raggiungere. Abbiamo parlato di contrasto, precisione, risoluzione in movimento e tanto altro. Adesso, a due anni dall'acquisto di un Sony GDM-FW900 (probabilmente il miglior CRT sul mercato), abbiamo testato questo monitor sulla nuova generazione di console, PS5 e XboxX. Ma come sarà mai possibile collegare un dispositivo HDMI a un monitor vecchio di 18 ...

Advertising

CeotechI : RT @CeotechI: NACON e RaceWard Studio sono lieti di rivelare nuove immagini di gameplay per RiMS Racing, un nuovissimo concept di simulazio… - duke_unreal : RT @Athor94787867: Su #Amazon è prenotabile in versione fisica il videogioco #horror In Sound Mind - Deluxe Edition per #PS5 #XboxSeriesX… - zazoomblog : AMD 4700S il sistema non si basa su Xbox Series X bensì su PlayStation 5! - #4700S #sistema #Series #bensì - misteruplay2016 : AMD 4700S, il sistema non si basa su Xbox Series X, bensì su PlayStation 5! - 83napolano : RT @CeotechI: NACON e RaceWard Studio sono lieti di rivelare nuove immagini di gameplay per RiMS Racing, un nuovissimo concept di simulazio… -

Ultime Notizie dalla rete : PlayStation Series Ender Lilies: Quietus of the Knights - recensione AMD 4700S a sorpresa si basa su PS5 e non su Xbox Series X Pronostici errati. PlayStation e gli indie, il report di Jason Schreier svela i difficili rapporti fra Sony e i piccoli sviluppatori Meglio ...

RiMS Racing: rivelato con un trailer il gameplay La data di uscita prevista per questo titolo è il prossimo 19 agosto, quando sarà reso disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, Nintendo Switch e PC . ...

PlayStation 5 e Xbox Series X: un bagarino di 16 anni ha guadagnato 110.000 dollari rivendendole! Gametimers PlayStation non si occupa di indie, Bloomberg lo conferma Anche Bloomberg conferma le voci che vuole Sony PlayStation investire maggiormente sui blockbuster e sempre meno sugli indie, rivelando nuovi dettagli.

RiMS Racing: rivelato con un trailer il gameplay Nuove immagini del gameplay di RiMS Racing, il nuovo titolo di simulazione motociclistica, sono state rivelate tramite un trailer.

AMD 4700S a sorpresa si basa su PS5 e non su XboxX Pronostici errati.e gli indie, il report di Jason Schreier svela i difficili rapporti fra Sony e i piccoli sviluppatori Meglio ...La data di uscita prevista per questo titolo è il prossimo 19 agosto, quando sarà reso disponibile per4,5, Xbox One, XboxX, XboxS, Nintendo Switch e PC . ...Anche Bloomberg conferma le voci che vuole Sony PlayStation investire maggiormente sui blockbuster e sempre meno sugli indie, rivelando nuovi dettagli.Nuove immagini del gameplay di RiMS Racing, il nuovo titolo di simulazione motociclistica, sono state rivelate tramite un trailer.