Advertising

Fprime86 : RT @CorSport: #Paratici: '#Berardi è stato ad un passo dalla #Juventus' ?? - Fprime86 : RT @tuttosport: #Paratici: '#Berardi è stato vicino alla #Juve. #Pogba invece...' ?? - CorSport : #Paratici: '#Berardi è stato ad un passo dalla #Juventus' ?? - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Paratici: '#Kane rimane al àTottenham. #Berardi a un passo dalla #Juve, #Pogba mai. I troppi soldi per #Chiesa...' https://t… - tuttosport : #Paratici: '#Berardi è stato vicino alla #Juve. #Pogba invece...' ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Paratici Berardi

Juventus Tutte le notizie sulla squadraFabio, attuale direttore sportivo del Tottenham ed ex dirigente della Juventus , svela alcuni retroscena di mercato: su tutti l'interesse dei bianconeri su Domenico, esterno del Sassuolo e ...Roberto De Zerbi, allenatore dello Shakhtar Donetsk, è intervenuto ai microfoni di RMC Sport: "Locatelli, Berardi e Raspadori? Sono felice per loro, come se fossi un loro ...Roberto Mancini ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Ecco le sue parole riportate da TMW: "Noi stiamo facendo bene e siamo felici per questo. Speriamo di far sì che questo accada ...