Incendio e crollo in un garage, cinque persone intossicate dal fumo (Di domenica 4 luglio 2021) Nella notte fra il 2 e il 3 luglio, verso l'una, il 118, i carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano e i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso il complesso condominiale di via Cavour 10, ... Leggi su modenatoday (Di domenica 4 luglio 2021) Nella notte fra il 2 e il 3 luglio, verso l'una, il 118, i carabinieri della Compagnia di Pavullo nel Frignano e i Vigili del Fuoco sono intervenuti presso il complesso condominiale di via Cavour 10, ...

Advertising

ModenaToday : Incendio e crollo in un garage, cinque persone intossicate dal fumo - fastone65 : RT @guidosant: Il direttore del Global Times di #Pechino si interroga sul crollo di #Miami. Ma il suo giornale non ha trovato spazio per sc… - Marilenapas : RT @guidosant: Il direttore del Global Times di #Pechino si interroga sul crollo di #Miami. Ma il suo giornale non ha trovato spazio per sc… - guggamba : RT @guidosant: Il direttore del Global Times di #Pechino si interroga sul crollo di #Miami. Ma il suo giornale non ha trovato spazio per sc… - luigiferraiuolo : RT @guidosant: Il direttore del Global Times di #Pechino si interroga sul crollo di #Miami. Ma il suo giornale non ha trovato spazio per sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Incendio crollo Incendio e crollo in un garage, cinque persone intossicate dal fumo ... per cause non ancora accertate, da uno dei garage seminterrato di un palazzo si è sviluppato un incendio. Il forte calore causato dalle fiamme ha comportato diversi danni seri, tra cui il crollo del ...

Incendio in un'azienda tessile vicino al Cup: due intossicati e l'Ulss chiude il call center L'incendio generalizzato è stato ora circoscritto, tuttavia la struttura pericolante non permette alle squadre di entrare all'interno per pericolo di crollo. Le operazioni di raffreddamento ...

Incendio e crollo in un garage, cinque persone intossicate dal fumo ModenaToday Incendio: un disastro nazionale… (tutti finora) La comunità cipriota è scioccata nel vedere gli sviluppi con il massiccio incendio scoppiato Verso le 2 del mattino di sabato Nel villaggio a?ap?? Nella ...

Pavullo, incendio in una palazzina: 5 residenti al pronto soccorso Le fiamme si sono sviluppate nella notte da un garage e sono salite fino al solaio, che è crollato. I condomini sono stati portati al pronto soccorso di Pavullo per controlli, a causa della presenza d ...

... per cause non ancora accertate, da uno dei garage seminterrato di un palazzo si è sviluppato un. Il forte calore causato dalle fiamme ha comportato diversi danni seri, tra cui ildel ...L'generalizzato è stato ora circoscritto, tuttavia la struttura pericolante non permette alle squadre di entrare all'interno per pericolo di. Le operazioni di raffreddamento ...La comunità cipriota è scioccata nel vedere gli sviluppi con il massiccio incendio scoppiato Verso le 2 del mattino di sabato Nel villaggio a?ap?? Nella ...Le fiamme si sono sviluppate nella notte da un garage e sono salite fino al solaio, che è crollato. I condomini sono stati portati al pronto soccorso di Pavullo per controlli, a causa della presenza d ...