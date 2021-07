Il Papa operato al Gemelli, in corso un intervento chirurgico programmato (Di domenica 4 luglio 2021) AGI - Papa Francesco è stato ricoverato al Policlinico Gemelli per un intervento chirurgico dovuto a una stenosi diverticolare sintomatica al colon. A operare il Pontefice sarà il professor Sergio Alfieri. Francesco è arrivato nella struttura ospedaliera senza scorta, accompagnato dal suo autista e da un suo stretto collaboratore. Occuperà il decimo piano del Policlinico. L'operazione, a quanto si apprende, sarebbe in corso. Un primo bollettino medico con l'esito dell'intervento e lo stato di Salute del paziente potrebbe arrivare dopo le 22 . In mattinata, all'Angelus in Piazza San ... Leggi su agi (Di domenica 4 luglio 2021) AGI -Francesco è stato ricoverato al Policlinicoper undovuto a una stenosi diverticolare sintomatica al colon. A operare il Pontefice sarà il professor Sergio Alfieri. Francesco è arrivato nella struttura ospedaliera senza scorta, accompagnato dal suo autista e da un suo stretto collaboratore. Occuperà il decimo piano del Policlinico. L'operazione, a quanto si apprende, sarebbe in. Un primo bollettino medico con l'esito dell'e lo stato di Salute del paziente potrebbe arrivare dopo le 22 . In mattinata, all'Angelus in Piazza San ...

