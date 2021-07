Gattuso: "Nonostante i tanti infortuni abbiamo perso la qualificazione Champions per un punto" (Di lunedì 5 luglio 2021) Gennaro Gattuso, ex allenatore di Napoli e Fiorentina è tornato a parlare ai microfoni di Repubblica.it dopo la breve ma, a quanto pare, intensa esperienza con la società gigliata. Ecco quanto evidenziato: "Sul tema commissioni non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia. Alleno da otto anni, le mie squadre non hanno mai acquistato giocatori di Mendes e non l’ho mai imposto. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli già c’erano. Mendes è un amico, mi dà consigli per la mia carriera visto che ha grandissima esperienza. Il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. I ruoli li rispetto sempre. Sono ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla mia squadra, ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 5 luglio 2021) Gennaro, ex allenatore di Napoli e Fiorentina è tornato a parlare ai microfoni di Repubblica.it dopo la breve ma, a quanto pare, intensa esperienza con la società gigliata. Ecco quanto evidenziato: "Sul tema commissioni non posso parlare, ma posso ricordare la mia storia. Alleno da otto anni, le mie squadre non hanno mai acquistato giocatori di Mendes e non l’ho mai imposto. André Silva al Milan e Ghoulam al Napoli già c’erano. Mendes è un amico, mi dà consigli per la mia carriera visto che ha grandissima esperienza. Il mercato non spetta a me, ma ai dirigenti. I ruoli li rispetto sempre. Sono ambizioso e voglio giocatori forti e funzionali alla mia squadra, ...

Advertising

gilnar76 : Gattuso: 'Nonostante i tanti infortuni abbiamo perso la qualificazione Champions per un punto' #Forzanapoli #Napoli… - gilnar76 : Gattuso: 'Nonostante i tanti infortuni abbiamo perso la qualificazione Champions per un punto. Mendes? Mai imposto… - Spazio_Napoli : Gattuso: 'Nonostante i tanti infortuni abbiamo perso la qualificazione Champions per un punto. Mendes? Mai imposto… - NapoliVertical : @MarcoDiMaro giocatore affossato da Gattuso quando a Barcellona gli preferì Manolas, nonostante il serbo fosse il p… - acmattia_1899 : @FraPol27 costretto a fare la mezz’ala e tornare in difesa ogni due per tre con gattuso (e nonostante ciò con lui h… -