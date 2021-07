Francia, Benzema: “Non è il momento di abbattersi, torneremo più forti” (Di domenica 4 luglio 2021) “Non è il momento di abbattersi, torneremo più forti”. Così su Instagram Karim Benzema, centravanti della Francia, commentando un video di Euro2020. “Emozionato di vedere queste immagini, avrei voluto vedere la nostra Francia campione – ha scritto Benzema -. Grazie ai tifosi di credere sempre in noi, le sconfitte come gli ostacoli ci spingono a superarci. Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e tutta la Francia per aver accolto il mio ritorno con tanta benevolenza”, ha concluso il centravanti del Real ... Leggi su sportface (Di domenica 4 luglio 2021) “Non è ildipiù”. Così su Instagram Karim, centravanti della, commentando un video di Euro2020. “Emozionato di vedere queste immagini, avrei voluto vedere la nostracampione – ha scritto-. Grazie ai tifosi di credere sempre in noi, le sconfitte come gli ostacoli ci spingono a superarci. Vorrei anche ringraziare tutti i miei compagni di squadra, lo staff e tutta laper aver accolto il mio ritorno con tanta benevolenza”, ha concluso il centravanti del Real ...

Advertising

jpedrerol : Benzema salva a Francia… de momento - SkySport : FRANCIA-SVIZZERA 7-8 Risultato dopo i calci di rigore ? ? #Seferovic (15’) ? #Benzema (57’) ? #Benzema (59’) ?… - sportface2016 : #Francia, #Benzema: 'Non è il momento di abbattersi, torneremo più forti' #Euro2020 - andry__02 : @mikarossonero @xGioFCIM Non capisco come mai Bennacer non ha fatto come Benzema che nonostante fosse algerino ha scelto la Francia. - FreeVigott : @g_caprotti @maxMDN58 @lemondefr @Corriere @repubblica L'ultimo mese la stampa e le trasmissioni tv in Francia eran… -