Covid, premier del Lussemburgo Xavier Bettel ricoverato in ospedale per esami e analisi. Resterà in osservazione per 24 ore (Di domenica 4 luglio 2021) Il premier del Lussemburgo Xavier Bettel, risultato positivo al coronavirus il 27 giugno, è stato ricoverato oggi in ospedale. Lo riporta l’emittente Rtl spiegando che Bettel si sta sottoponendo a ulteriori “esami e analisi”. Resterà in osservazione per 24 ore salvo diversa indicazione dei medici, hanno reso noto le autorità lussemburghesi. Bettel, 48 anni, era risultato positivo al tampone molecolare dopo aver partecipato al vertice Ue a Bruxelles. Bettel, protagonista ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 luglio 2021) Ildel, risultato positivo al coronavirus il 27 giugno, è statooggi in. Lo riporta l’emittente Rtl spiegando chesi sta sottoponendo a ulteriori “”.inper 24 ore salvo diversa indicazione dei medici, hanno reso noto le autorità lussemburghesi., 48 anni, era risultato positivo al tampone molecolare dopo aver partecipato al vertice Ue a Bruxelles., protagonista ...

