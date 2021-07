Covid Italia, bollettino oggi 4 luglio 2021: 808 casi e 12 morti. Tasso di positività (in aumento) allo 0,57% (Di domenica 4 luglio 2021) Covid Italia, il bollettino di oggi domenica 4 luglio 2021: sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 luglio 2021), ildidomenica 4: sono 808 i positivi al test del coronavirus innelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano...

Advertising

corradoformigli : Covid Certificate Eu rilasciato dall’Italia non serve a partire in aereo se non sono trascorsi 14 giorni da seconda… - Agenzia_Ansa : Sono 808 i positivi al test del coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salut… - sole24ore : Sulla prima pagina del #Sole24Ore di oggi, domenica #4luglio: più aiuti in arrivo per #auto e #alberghi. #JpMorgan… - semplicesai : Situazione Covid in Irpinia: 7 positivi. Tasso di positività 1,56% - Day Italia News - oniizip10 : RT @carmelopalma: Il tasso di vaccinazione completa in Italia è il triplo di quello russo. L’Italia è al minimo dei morti Covid del 2021, l… -