Copa America, Uruguay-Colombia 2-4 dcr: Zapata e Muriel in semifinale (Di domenica 4 luglio 2021) Uruguay-Colombia, nei quarti di finale della Copa America 2021, permette alla formazione di Rueda volare verso la semifinale, dove incontrerà una tra Argentina ed Ecuador. A decidere la gara, terminata senza reti dopo i canonici 90 minuti, i calci dirigore. Così cronaca, promossi e bocciati. Il primo tempo di Uruguay-Colombia Avvio gara piuttosto equilibrato, con le due formazioni che si concedono pochi spazi. Al 12? il primo spunto di cronaca, è dato da un colpo di testa di Mina, che prova a sfruttare un pallone scodellato in area da Muriel da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 luglio 2021), nei quarti di finale della2021, permette alla formazione di Rueda volare verso la, dove incontrerà una tra Argentina ed Ecuador. A decidere la gara, terminata senza reti dopo i canonici 90 minuti, i calci dirigore. Così cronaca, promossi e bocciati. Il primo tempo diAvvio gara piuttosto equilibrato, con le due formazioni che si concedono pochi spazi. Al 12? il primo spunto di cronaca, è dato da un colpo di testa di Mina, che prova a sfruttare un pallone scodellato in area dada ...

Advertising

Inter : ?? | #CopaAmerica Eliminato il Cile di @Alexis_Sanchez e @kingarturo23 ?? - SkySport : ? PAQUETÁ ENTRA E DECIDE LA PARTITA ???? Brasile in semifinale di Copa America ??? Tutti i gol ??… - DiMarzio : #CopaAmerica2021 | La notte magica di #Lapadula in #PeruParaguay - juliansuarezpin : RT @Route1futbol: David Ospina ???? leads Colombia into the Semi-Finals of Copa America 2021 ?? #CopaAmerica - infobetting : Argentina-Ecuador (quarti Copa America, 04.07 ore 03:00): formazioni ufficiali, quote, -