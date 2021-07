Come i competenti stanno ammazzando la competenza (Di domenica 4 luglio 2021) Siamo così amanti della libertà che nei nostri discorsi sul “politicamente corretto” insistiamo quasi esclusivamente sul totalitarismo più o meno soft, e in ogni caso pervasivo, sotteso a questa ideologia dei nostri tempi. E dimentichiamo invece un altro aspetto, al primo connesso, del suo estendersi nei luoghi un tempo deputati al Sapere (quello con la s maiuscola): le accademie, i media, l’editoria non commerciale…. Esso è infatti un formidabile strumento di desertificazione culturale, impoverimento spirituale e incompetenza di massa. A ricordarcelo, nel modo semplice e icastico che solo i grandi sanno avere, è stato il maestro Riccardo Muti, in un’intervista, per molti ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 4 luglio 2021) Siamo così amanti della libertà che nei nostri discorsi sul “politicamente corretto” insistiamo quasi esclusivamente sul totalitarismo più o meno soft, e in ogni caso pervasivo, sotteso a questa ideologia dei nostri tempi. E dimentichiamo invece un altro aspetto, al primo connesso, del suo estendersi nei luoghi un tempo deputati al Sapere (quello con la s maiuscola): le accademie, i media, l’editoria non commerciale…. Esso è infatti un formidabile strumento di desertificazione culturale, impoverimento spirituale e indi massa. A ricordarcelo, nel modo semplice e icastico che solo i grandi sanno avere, è stato il maestro Riccardo Muti, in un’intervista, per molti ...

Ultime Notizie dalla rete : Come competenti M5s sotto le forche caudine di Conte: ultimatum a Grillo, Giuseppi vuole tornare alla Dc, dai Vaffa al governo Cioè fuori i dilettanti, gli improvvisati, i competenti. Ha umiliato l'Elevato. Conte ha alzato la ... Conte al M5s come il Marchese del Grillo 3 - Circola tra i cinque stelle il decalogo di Conte. ...

POSTI VACANTI/ Perché le aziende non trovano lavoratori con così tanti disoccupati? ... ma in Italia i primi a volere i figli 'dottori' (come cantavano i Modena) sono proprio i genitori ...possono essere raccolte dai 6 milioni di disoccupati perché non adeguatamente formati o competenti e ...

