Classifica Tour de France 2021, nona tappa: Pogacar guadagna, 12° Cattaneo, Nibali a oltre 40? (Di domenica 4 luglio 2021) La Classifica generale del Tour de France 2021 ha subito delle rilevanti modifiche al termine della nona tappa, una difficile frazione sulle Alpi. I 145 km da Cluses a Tignes, corsi sotto la pioggia, hanno fatto selezione anche perché bisognava scalare il durissimo Col du Pré (il ribattezzato Mortirolo di Francia, il primo hors categorie di questa Grande Boucle) e si arrivava ai 2.083 metri s.l.m. di Tignes dopo un’ascesa di 21 km al 6% di pendenza media. Tadej Pogacar ha conservato la maglia gialla senza particolari problemi. Lo sloveno, ieri protagonista di uno show ... Leggi su oasport (Di domenica 4 luglio 2021) Lagenerale deldeha subito delle rilevanti modifiche al termine della, una difficile frazione sulle Alpi. I 145 km da Cluses a Tignes, corsi sotto la pioggia, hanno fatto selezione anche perché bisognava scalare il durissimo Col du Pré (il ribattezzato Mortirolo di Francia, il primo hors categorie di questa Grande Boucle) e si arrivava ai 2.083 metri s.l.m. di Tignes dopo un’ascesa di 21 km al 6% di pendenza media. Tadejha conservato la maglia gialla senza particolari problemi. Lo sloveno, ieri protagonista di uno show ...

