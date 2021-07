Barcellona, via non solo Pjanic: ufficiale Trincao al Wolverhampton (Di domenica 4 luglio 2021) Barcellona (SPAGNA) - Il Barcellona continua a sfoltire la propria rosa in vista del rinnovo di Messi . In seguito agli arrivi di Aguero e Depay, infatti, Laporta è costretto a ridurre l'oneroso monte ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 4 luglio 2021)(SPAGNA) - Ilcontinua a sfoltire la propria rosa in vista del rinnovo di Messi . In seguito agli arrivi di Aguero e Depay, infatti, Laporta è costretto a ridurre l'oneroso monte ...

Pjanic, dalla Spagna: "Il Barcellona lo libera gratis. Derby italiano per Miralem" Miralem Pjanic, dopo una stagione fortemente negativa al Barcellona, starebbe pensando seriamente al ritorno nel campionato italiano.

Pjanic, dalla Spagna: "Il Barcellona lo libera gratis. Derby italiano per Miralem" Miralem Pjanic, dopo una stagione fortemente negativa al Barcellona, starebbe pensando seriamente al ritorno nel campionato italiano.

