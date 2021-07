"Truffa aggravata": cosa rischia ora Malika (Di sabato 3 luglio 2021) Il Codacons ha deciso di presentare un esposto alle procure di Firenze e Milano contro Malika Chalhy per fare chiarezza sull'utilizzo delle donazioni Leggi su ilgiornale (Di sabato 3 luglio 2021) Il Codacons ha deciso di presentare un esposto alle procure di Firenze e Milano controChalhy per fare chiarezza sull'utilizzo delle donazioni

Ultime Notizie dalla rete : Truffa aggravata "Truffa aggravata": cosa rischia ora Malika Il Codacons ha deciso di vederci chiaro e ha annunciato che presenterà un esposto alla procura di Firenze per " possibile truffa aggravata ". Dall'inizio della pandemia, il Codacons ha denunciato a ...

Malika, macchina e cane di lusso. Codacons fa esposto alla Procura: "Rischio truffa aggravata" "Chiediamo chiarimenti in merito a una possibile fattispecie di truffa aggravata" Di: Giammaria Lavena Non si placa la bufera sul caso di Malika Chalhy, la giovane cacciata di casa perché omossessuale, per la quale erano state aperte due raccolte fondi per un ...

