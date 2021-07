Spese fondi Vaticano, il cardinale Becciu a processo per l’acquisto di un immobile a Londra (Di sabato 3 luglio 2021) Il cardinale Angelo Becciu è stato rinviato a giudizio nell’ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato vaticana a Londra insieme ad altre nove persone. Al processo, che si aprirà il 27 luglio, Becciu dovrà rispondere dei reati di peculato ed abuso d’ufficio anche in concorso e di subornazione. Nove mesi fa, Becciu era stato costretto alle dimissioni da prefetto delle Cause dei Santi e a rinunciare ai diritti del cardinalato per lo scandalo della gestione dei fondi da parte della Segreteria di Stato vaticana. Tra gli altri imputati ... Leggi su tpi (Di sabato 3 luglio 2021) IlAngeloè stato rinviato a giudizio nell’ambito della vicenda legata agli investimenti finanziari della Segreteria di Stato vaticana ainsieme ad altre nove persone. Al, che si aprirà il 27 luglio,dovrà rispondere dei reati di peculato ed abuso d’ufficio anche in concorso e di subornazione. Nove mesi fa,era stato costretto alle dimissioni da prefetto delle Cause dei Santi e a rinunciare ai diritti del cardinalato per lo scandalo della gestione deida parte della Segreteria di Stato vaticana. Tra gli altri imputati ...

