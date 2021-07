**Scuola: Donini (E.Romagna), ‘nessun provvedimento in arrivo da Regione’** (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Nessun provvedimento, a decidere sulla scuola è la scuola stessa. Non ci sono quindi misure sulla scuola decise dalla Regione o in preparazione. Priorità completare la campagna vaccinale per raggiungere la protezione di comunità e ripartire a settembre con lezioni in presenza al 100%”. Lo dice l’assessore alle politiche per la Salute della Regione Emilia Romagna, Raffaele Donini che rivolgendosi ai genitori che temono misure discriminatorie in vista del prossimo anno scolastico afferma: “Ho detto, e ribadisco, che fra le priorità, in Emilia-Romagna, coerentemente con la campagna nazionale, c’è ... Leggi su ildenaro (Di sabato 3 luglio 2021) Roma, 3 lug. (Adnkronos) – “Nessun, a decidere sulla scuola è la scuola stessa. Non ci sono quindi misure sulla scuola decise dalla Regione o in preparazione. Priorità completare la campagna vaccinale per raggiungere la protezione di comunità e ripartire a settembre con lezioni in presenza al 100%”. Lo dice l’assessore alle politiche per la Salute della Regione Emilia, Raffaeleche rivolgendosi ai genitori che temono misure discriminatorie in vista del prossimo anno scolastico afferma: “Ho detto, e ribadisco, che fra le priorità, in Emilia-, coerentemente con la campagna nazionale, c’è ...

TV7Benevento : **Scuola: Donini (E.Romagna), 'nessun provvedimento in arrivo da Regione'**... - Mariang47614228 : RT @magicaGrmente22: La rete SiP diffida Donini e la Regione ER: 'La scuola in presenza non sia subordinata al vaccino per gli studenti' -… - Z3r0Rules : RT @magicaGrmente22: La rete SiP diffida Donini e la Regione ER: 'La scuola in presenza non sia subordinata al vaccino per gli studenti' -… - magicaGrmente22 : La rete SiP diffida Donini e la Regione ER: 'La scuola in presenza non sia subordinata al vaccino per gli studenti'… - fisco24_info : Scuola, Comitati no dad: 'diffida a Emilia Romagna, discriminati studenti non vaccinati': Governatore disponga ritr… -