Sant'Anna d'Alfaedo. Incidente nei pressi di Malga Preta: morti due bambini veronesi di 8 anni (Di sabato 3 luglio 2021) Tragedia in montagna nel Veronese al confine con la provincia di Trento. Due bambini di 8 anni sono morti. I piccoli erano con altri due amichetti nei pressi di Malga Preta a Sant'Anna d'Alfaedo sui monti della Lessinia (Verona). Stavo passeggiando, durante una giornata di relax con le rispettive famiglie. I quattro piccoli stavano giocando sul tetto di una vecchia ghiacciaia che ha ceduto: due di loro sono morti colpiti dalle pesanti pietre, gli altri due sono rimasti feriti. Per i soccorsi sono intervenuti gli elicotteri di Verona ...

Agenzia_Ansa : Tragedia nel Veronese: due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti travolti da alcune las… - emergenzavvf : ?? #Verona, soccorso dei #vigilidelfuoco dalle 16 a Sant'Anna d'Alfaedo per 4 bambini caduti in una vecchia ghiaccia… - rtl1025 : ?? Due bambini sono morti nel pomeriggio e altri due sono rimasti feriti precipitando in un dirupo di alcuni metri.… - Iw1prt_Alberto : RT @emergenzavvf: ?? #Verona, soccorso dei #vigilidelfuoco dalle 16 a Sant'Anna d'Alfaedo per 4 bambini caduti in una vecchia ghiacciaia in… - Iw1prt_Alberto : RT @cnsas_official: #Veneto, Sant'Anna d'Alfaedo: due bimbi hanno perso la vita nei pressi di Malga Preta. I due giocavano sul tetto di una… -