Reggio brucia ancora | ennesimo rogo di rifiuti in zona Botteghelle

Advertising

RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ReggioCalabria brucia ancora, ennesimo rogo di rifiuti in zona Botteghelle - VIDEO (fonte Gazzetta… -

Ultime Notizie dalla rete : Reggio brucia

Gazzetta del Sud - Edizione Reggio Calabria

Inverno o estate poco importa.Calabria non riesce proprio ad uscire dall'incubo rifiuti. Una città sommersa dall'immondizia sia in centro che nelle periferie. La città, nel senso letterale del termine ed è di poco fa ...Smettiamo di dare la colpa al Sindaco se sidentro la polveriera, visto che non è neppure di ... Emergenza rifiuti aCalabria, Brunetti: "c'è un traffico illecito di rifiuti, qualcuno ci ...Inverno o estate poco importa. Reggio Calabria non riesce proprio ad uscire dall’incubo rifiuti. Una città sommersa dall’immondizia sia in centro che ..."Tolleranza zero. Non ce la facciamo più a pulire la città e vederla sporca il giorno dopo". Il grido d'aiuto di Brunetti ai cittadini ...