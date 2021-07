L'inaugurazione della statua, poi la fuga di Harry da Londra: "Colpa di Meghan Markle", il lutto tenuto nascosto (Di sabato 3 luglio 2021) Durante il suo breve ritorno a Londra in occasione dell'inaugurazione della stata dedicata alla madre, l'indimenticata lady Diana, il principe Harry e il fratello William sono apparsi ancora distanti, anche se per una giorno hanno messo da parte i recenti dissapori. Che questo sia stato un punto di partenza verso una rappacificazione? Il processo sarà lungo, dato che quella di Harry a Londra è stata una vera e propria toccata e fuga. Il secondogenito di Carlo e Diana è già tornato in California dalla moglie Meghan Markle e dai ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 3 luglio 2021) Durante il suo breve ritorno ain occasione dell'stata dedicata alla madre, l'indimenticata lady Diana, il principee il fratello William sono apparsi ancora distanti, anche se per una giorno hanno messo da parte i recenti dissapori. Che questo sia stato un punto di partenza verso una rappacificazione? Il processo sarà lungo, dato che quella diè stata una vera e propria toccata e. Il secondogenito di Carlo e Diana è già tornato in California dalla mogliee dai ...

