“L’estate è adesso”, il videoclip del nuovo brano di Pamela Prati (Di sabato 3 luglio 2021) Il 28 giugno è uscito “L’estate è adesso” (VocalSound/Future Records), il nuovo singolo e video di Pamela Prati, che arriva dopo la pubblicazione di “Mariposita” lo scorso autunno. “L’estate è adesso” è scritto dalla stessa Pamela Prati con Daniele Piovani, Massimo Tornese e Domenico Di Puorto e prodotto da Gabriele Palazzi. Il brano è caratterizzato da un ritmo energico ed estivo ed anticipa un secondo singolo estivo dal titolo “Baila baila”, cantato in spagnolo. “L’estate è adesso” e ... Leggi su lopinionista (Di sabato 3 luglio 2021) Il 28 giugno è uscito “” (VocalSound/Future Records), ilsingolo e video di, che arriva dopo la pubblicazione di “Mariposita” lo scorso autunno. “” è scritto dalla stessacon Daniele Piovani, Massimo Tornese e Domenico Di Puorto e prodotto da Gabriele Palazzi. Ilè caratterizzato da un ritmo energico ed estivo ed anticipa un secondo singolo estivo dal titolo “Baila baila”, cantato in spagnolo. “” e ...

