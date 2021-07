L’arbitrato internazionale su “Ombrina mare” verso la conclusione (Di sabato 3 luglio 2021) La compagnia Rockhopper Exploration ha annunciato ai propri investitori che L’arbitrato internazionale contro l’Italia in merito alla questione “Ombrina mare” si concluderà in questo mese, a luglio. La società britannica, con sede a Salisbury, nel Wiltshire, nel Regno Unito, prevede di ricevere compensi elevati dovuti alla mancata realizzazione, in Abruzzo, di una piattaforma petrolifera e di pozzi offshore, a pochi chilometri dalle spiagge della Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti. Il progetto “Ombrina mare” prevedeva anche lo stazionamento, sul … Continua L'articolo proviene da ... Leggi su ilmanifesto (Di sabato 3 luglio 2021) La compagnia Rockhopper Exploration ha annunciato ai propri investitori checontro l’Italia in merito alla questione “” si concluderà in questo mese, a luglio. La società britannica, con sede a Salisbury, nel Wiltshire, nel Regno Unito, prevede di ricevere compensi elevati dovuti alla mancata realizzazione, in Abruzzo, di una piattaforma petrolifera e di pozzi offshore, a pochi chilometri dalle spiagge della Costa dei Trabocchi, in provincia di Chieti. Il progetto “” prevedeva anche lo stazionamento, sul … Continua L'articolo proviene da ...

