Infortunio a Spinazzola: tutta l’Italia tifa per lui. Compagni in lacrime (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardo Spinazzola ha lasciato il ritiro della Nazionale. Sarà sottoposto agli esami clinici a Roma. Tutti i Compagni e lo staff azzurro si sono stretti, in lacrime, intorno a lui che,m confortato dalla moglie, sui social ha scritto di essere sicuro di tornare più forte di prima L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 3 luglio 2021) Leonardoha lasciato il ritiro della Nazionale. Sarà sottoposto agli esami clinici a Roma. Tutti ie lo staff azzurro si sono stretti, in, intorno a lui che,m confortato dalla moglie, sui social ha scritto di essere sicuro di tornare più forte di prima L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

DiMarzio : #ITA, rottura del tendine d'achille per #Spinazzola - DiMarzio : #Euro2020, #ITA | Le parole di un soddisfatto #Mancini al termine della partita contro il #BEL. Poi commenta anche… - SkySport : Spinazzola, infortunio in Italia-Belgio: sospetta rottura del tendine d'Achille #BelgioItalia #Spinazzola #SkySport… - annamariabeatr6 : RT @GiorgiaMeloni: Leonardo #Spinazzola è stato indubbiamente uno dei migliori giocatori di #EURO2020. In campo ha dato tutto per la nostra… - viverefoligno : La città addolorata per l'infortunio a Spinazzola -