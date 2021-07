Il dolore di Spinazzola piomba sulla festa degli azzurri. Sospetta rottura del tendine di Achille (Di sabato 3 luglio 2021) Sospetta rottura del tendine di Achille per Leonardo Spinazzola, il terzino sinistro azzurro che nelle fasi finali dell’incontro dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio si è accasciato ed è stato portato fuori dal campo in lacrime.Secondo i medici ci sono stati “segni clinici di una lesione al tendine d’Achille sinistro”. Il difensore della Roma potrebbe rimanere fuori combattimento per diversi mesi. “La prima cosa importante è che ci dispiace per ‘Spina’”, ha detto il Ct dell’Italia Roberto Mancini. “Non si meritava questo infortunio. Stava giocando ... Leggi su huffingtonpost (Di sabato 3 luglio 2021)deldiper Leonardo, il terzino sinistro azzurro che nelle fasi finali dell’incontro dei quarti di finale di Euro 2020 contro il Belgio si è accasciato ed è stato portato fuori dal campo in lacrime.Secondo i medici ci sono stati “segni clinici di una lesione ald’sinistro”. Il difensore della Roma potrebbe rimanere fuori combattimento per diversi mesi. “La prima cosa importante è che ci dispiace per ‘Spina’”, ha detto il Ct dell’Italia Roberto Mancini. “Non si meritava questo infortunio. Stava giocando ...

