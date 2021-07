Esplode bombola di gas | crolla abitazione | coppia sotto le macerie

(Di sabato 3 luglio 2021) Prima il forte boato, poi l’esplosione e il crollo della casa. È quanto accaduto questa mattina a Gimigliano, in provincia di Catanzaro. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, erano poco prima delle 7 del mattino quando un botto ha squassato l’, che si trova in un zona di campagna, facendola parzialmente L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

8e30it : Esplode una bombola di gas, in macerie un casolare. Due feriti, uno è grave - kandiskii : dateli una bombola d’ossigeno a tommaso ora esplode - Sicilianodoc73 : RT @ennatv: Agira: esplode bombola di ossigeno, distrutti un furgone e una vettura - ennatv : Agira: esplode bombola di ossigeno, distrutti un furgone e una vettura - FF_AAediPolizia : RT @InFoDifesa: Esplode una bombola di azoto: ferito #Sottocapo della Marina Militare - -

Ultime Notizie dalla rete : Esplode bombola

CATANZARO - Un uomo è rimasto ferito in modo grave mentre la moglie che era assieme a lui è riuscita a mettersi in salvo , a causa di un'esplosione che ha distrutto un casolare in località 'Grisiello' ...APPROFONDIMENTI TERAMO Pulisce il terreno, donna di 70 anni ustionata: è grave IL DRAMMAdel gas:grave un uomo di 51 anni Ricoverati nell'ospedale di Salerno, hanno ustioni tra ...VIDEO - Una coppia di coniugi è stata immediatamente affidata al personale sanitario del Suem118 e trasportata in ospedale ...Gaetano Alaimo NewTuscia – VITERBO – Che non sarebbe stata una passeggiata gli azzurri lo sapevano. Il Belgio è attualmente ...