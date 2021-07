Dum Dum Republic | oggi arrivano i ‘Fiori di Cadillac’

Leggi su anteprima24

(Di sabato 3 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiPaestum (Sa) – Un live set esclusivo, dall’electro con influenze black all’indie pop, con contaminazioni afrobeat: a far vibrare la dancehall del Dum Dumi Fiori di Cadillac, sabato 3 luglio start ore 17, la band di origine salernitane, il cui djset in spiaggia fa da preview al tour 2021. Una selezione esclusiva immaginata sulla filosofia del Dum Dum, in cui non potrà mancare “Water No Get Enemy” di Fela Kuti, rivoluzionario, cantante, compositore e attivista per i diritti umani, inventore del genere musicale dell’afrobeat, fra i più influenti artisti africani del XX secolo. “Fela Kuti è un mito e questo brano è ...