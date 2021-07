Dramma Spinazzola | lacrime e urla | ko | lunghissimo stop La vergogna belga | cosa non avevate notato

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 3 luglio 2021) La gioia azzurra si mescola alledi (e per) Leonardo: durante Italia-Belgio, quarti di finale di Euro 2020, l'esterno sinistro di Roma e Nazionale, tra i protagonisti assoluti di tutto l'Europeo (non solo dell'Italia) si è rotto il tendine d'Achille e sarà costretto a un lungo. Non solo, come si temeva (e si sperava) un guaio muscolare, stiramento o strappo, a botta calda: un guaio molto più complesso per lo sfortunatissimo ex Atalanta, spesso frenato in carriera da problemi fisici. A Monaco di Baviera tutto accade al 34' del secondo tempo, quando l'Italia di Roberto Mancini cerca di tamponare la pressione del ...