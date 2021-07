Atti persecutori | uomo arrestato dalla polizia a Napoli

Leggi su anteprima24

Tempo di lettura: < 1 minuto– Una donna si è presentata oggi al Commissariato Poggioreale per denunciare di essere vittima di comportamenti violenti da parte dell'ex compagno che si era recato presso il loro appartamento per insultarla e aggredirla fisicamente. L', un 32enne marocchino irregolare sul territorio nazionale, è stato rintracciato in via Nuova Poggioreale, poco distante dall'abitazione della donna, ed è statoper.