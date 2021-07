Viaggiatori | classici e nuove identità

(Di sabato 3 luglio 2021) Non sembra essere un’edizione che rischia e prova a esplorare strade ancora poco battute, almeno estremo orientali, quella di quest’anno di Cannes, ma sarà comunque un festival che avrà fra le sue punte di diamante alcuni lavori provenienti dall’area asiatica. In competizione ritorna, dopo aver presentato Asako I & II nel 2018, Ryusuke Hamaguchi, forse il regista dalle tendenze più autoriali uscito dall’arcipelago giapponese negli ultimi anni. Fresco del gran premio della giuria all’ultimo festival di Berlino dove ha portato … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Viaggiatori classici

Il Manifesto

... un insegnante di scuola superiore reclutato da un gruppo militare -del tempo che ... Qualche difettuccio qua e là La guerra di domani non si fa problemi a utilizzare espedientiper ...scopriranno presto che la maggior parte della Sicilia ha riaperto le sue attività, ... l'immagine perfetta per gli ospiti mentre gustano specialità locali einternazionali. Al ...I viaggi avventura: attività all'aperto, sport estremi e adrenalina. Eccome organizzare attività avventurose durante le vacanze in Italia ...Le vacanze in solitaria si stanno imponendo sempre di più. Alle volte, infatti, staccarsi da tutto e da tutti, anche da amici e parenti, sembra la sola ...