The Witcher | Monster Slayer – The Path is Calling trailerVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

misteruplay2016 : The Witcher: Monster Slayer, il gioco mobile ‘alla Pokémon GO’ ha una data di uscita - GameHugITA : RT @spaziogames: Ecco la data d'uscita del nuovo gioco di #TheWitcher, che vi ricorderà #PokemonGo - fraywood : io: devo fare il piano editoriale :( il mio cervello: inizia rewatch di the witcher dai - spaziogames : Ecco la data d'uscita del nuovo gioco di #TheWitcher, che vi ricorderà #PokemonGo - IGNitalia : #TheWitcherMonsterSlayer è il nuovo gioco mobile in realtà aumentata ispirato all'universo dello strigo. Si potrà a… -

Ultime Notizie dalla rete : The Witcher

Monster Slayer , sviluppato e pubblicato da Spokko , è ambientato molto prima della storia della serie di giochidi CD Projekt RED . In un'epoca in cui i mostri vagano ...... molti altri brand della culutra pop e dell'intrattenimento hanno provato a proporre la propria esperienza AR, e tra non molto tempo anche il franchise dipotrà contare su un titolo del ...Come confermato attraverso un trailer, nella giornata del 21 luglio potremo mettere mano su The Witcher: Monster Slayer e vivere l'esperienza AR.The Witcher: Monster Slayer è un titolo simile a Pokémon GO, annunciato lo scorso anno e con ora una data di uscita per i dispositivi mobile.