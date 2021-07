Temptation Island: Valentina e Tommaso squalificati? Una coppia avrebbe infranto il regolamento (Di venerdì 2 luglio 2021) Prima del debutto della nuova stagione di Temptation Island, si parlava di una coppia squalificata per avere infranto il regolamento del programma. Secondo i colleghi di BlastingNews, si potrebbe trattare di Valentina Nulli Augusti e Tommaso Eletti. Temptation Island, Valentina e Tommaso squalificati? Stando alle anticipazioni relative alla seconda puntata, sembrerebbe che la coppia squalificata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di venerdì 2 luglio 2021) Prima del debutto della nuova stagione di, si parlava di unasqualificata per avereildel programma. Secondo i colleghi di BlastingNews, si potrebbe trattare diNulli Augusti eEletti.? Stando alle anticipazioni relative alla seconda puntata, sembrerebbe che lasqualificata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

