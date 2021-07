PS Now: un leak svelerebbe i possibili giochi di luglio (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo un leak, i giochi di luglio su PS Now saranno di grande qualità Sony, dopo aver comunicato quali saranno i titoli disponibili su PS Plus a luglio, non si è ancora pronunciata invece per quanto riguarda quelli di PS Now. Ad anticipare l’annuncio ufficiale è però arrivato un leak scovato sui social media da un’immagine promozionale probabilmente uscita troppo presto e finita su Reddit. Quest’immagine svela i giochi che saranno disponibili a luglio su PS Now. Tra questi ci sarebbero alcuni grandi ritorni e un’esclusiva molto importante. I giochi in ... Leggi su tuttotek (Di venerdì 2 luglio 2021) Secondo un, idisu PS Now saranno di grande qualità Sony, dopo aver comunicato quali saranno i titoli disponibili su PS Plus a, non si è ancora pronunciata invece per quanto riguarda quelli di PS Now. Ad anticipare l’annuncio ufficiale è però arrivato unscovato sui social media da un’immagine promozionale probabilmente uscita troppo presto e finita su Reddit. Quest’immagine svela iche saranno disponibili asu PS Now. Tra questi ci sarebbero alcuni grandi ritorni e un’esclusiva molto importante. Iin ...

Advertising

PlayStationBit : Sembra un mese spettacolare, ideale per stare in casa al fresco su titoli imponenti #leak #PsNow @PlayStationIT - Il_Paradroide : RT @IGNitalia: Svelati in anticipo i possibili nuovi giochi in arrivo per gli abbonati a #PlayStationNow: line-up spaventosa con #RedDeadRe… - IGNitalia : Svelati in anticipo i possibili nuovi giochi in arrivo per gli abbonati a #PlayStationNow: line-up spaventosa con… - misteruplay2016 : PlayStation Now leak per i giochi di luglio tra Red Dead Redemption 2, God of War e altri ottimi titoli - spaziogames : Una pubblicità potrebbe aver anticipato i giochi di luglio su #PSNow -