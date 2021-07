“Non c’è scelta”. Roberta Di Padua sgancia la bomba. Terremoto a Uomini e Donne (Di venerdì 2 luglio 2021) Avevamo lasciato Roberta Di Padua di Uomini e Donne arrabbiata e poi delusa per la fine della storia con Riccardo Guarnieri. La rottura definitiva era arrivata in studio, da Maria De Filippi. I segnali c’erano da tempo, poi l’ultimo confronto a UeD ha definitivamente chiarito la situazione. E, dopo settimane, Roberta Di Padua ha rilasciato un’intervista al magazine del programma e ammesso di vivere tra alti e bassi. Non aveva ancora completamente recuperato la sua serenità e raccontato di aver vissuto, come è possibile anche capire attraverso i social, un week-end in Sardegna con alcuni ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 2 luglio 2021) Avevamo lasciatoDidiarrabbiata e poi delusa per la fine della storia con Riccardo Guarnieri. La rottura definitiva era arrivata in studio, da Maria De Filippi. I segnali c’erano da tempo, poi l’ultimo confronto a UeD ha definitivamente chiarito la situazione. E, dopo settimane,Diha rilasciato un’intervista al magazine del programma e ammesso di vivere tra alti e bassi. Non aveva ancora completamente recuperato la sua serenità e raccontato di aver vissuto, come è possibile anche capire attraverso i social, un week-end in Sardegna con alcuni ...

